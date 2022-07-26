Apple избавилась от последнего оставшегося компонента Intel в своих ноутбуках

Ранее в этом месяце специалисты iFixit показали внутренности нового MacBook Air. Одна деталь тогда осталась незамеченной. Оказалось, что, в отличие от предыдущих компьютеров Mac, в последнем MacBook Air представлены фирменные контроллеры для портов USB и Thunderbolt.

О контроллерах известно мало подробностей, в том числе о том, кем изготовлены для Apple. В мае 2021 года обозреватель Bloomberg сообщал , что компания планирует «заменить последний оставшийся компонент Intel собственным.