Apple избавилась от последнего оставшегося компонента Intel в своих ноутбуках

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Apple избавилась от последнего оставшегося компонента Intel в своих ноутбукахТеперь полностью самодостаточная
Стало известно, что в последней модели MacBook Air на фирменном процессоре M2 компания Apple заменила компонент Intel, отвечающий за управление портами USB и Thunderbolt, на специально изготовленный контроллер. Это означает, что из ноутбуков купертиновцев убрали последние детали Intel.
Ранее в этом месяце специалисты iFixit показали внутренности нового MacBook Air. Одна деталь тогда осталась незамеченной. Оказалось, что, в отличие от предыдущих компьютеров Mac, в последнем MacBook Air представлены фирменные контроллеры для портов USB и Thunderbolt.
О контроллерах известно мало подробностей, в том числе о том, кем изготовлены для Apple. В мае 2021 года обозреватель Bloomberg сообщал , что компания планирует «заменить последний оставшийся компонент Intel собственным.