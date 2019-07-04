Apple избавится от главного недостатка клавиатуры MacBook

Они то «залипают», то срабатывают дважды, дублируя символы. Дело в том, что механизм «бабочка» (распорки под клавишами правда напоминают внешним видом крылья насекомого) представляет собой достаточно хрупкую конструкцию. Твёрдые частицы, например, пыль, попавшие в механизм, способны легко парализовать его работу. А ремонт клавиатуры довольно дорогостоящее занятие, ведь отдельно заменить её нельзя.

В июне прошлого года Apple всё-таки сдалась под напором жалоб и открыла программу замены клавиатур. Теперь компания, видимо, решила, что с неё хватит. Как пишет аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), Apple разработала новую конструкцию клавиатуры на старом добром ножничном механизме. Такими устройствами ввода оснастят уже MacBook Air 2019 года. MacBook Pro же получит новую клавиатуру только в 2020 году. Сообщается, что для долговечности в конструкции клавиш будет использоваться стекловолокно.