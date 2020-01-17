Apple изобрела MacBook с сенсорным экраном

Патент называется «Взаимодействие устройств», и речь в нём идёт об опции для экосистемы Apple, включающей в себя смартфоны, планшеты и компьютеры. В патентной документации компания описывает ноутбук с экраном, с которым можно взаимодействовать так же, как с дисплеем смартфона.

Сообщается, что пользователь MacBook с сенсорным экраном может использовать различные жесты для выполнения действий и команд. Кроме того, из патента ясно, что владелец устройств может настроить показ содержимого смартфона на ноутбуке, и наоборот.

Стоит отметить, что ранее представитель Apple говорил, что компания решила не выпускать Mac с сенсорным дисплеем из-за неудобства такого способа управления. Нынешний патент тоже не гарантирует создания реального коммерческого продукта.