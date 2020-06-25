Ноутбуки и планшеты
Сегодня 18:49
Apple изобрела ноутбук со втягивающейся клавиатурой
Чтобы сделать его ещё тоньше
Ведомство по патентам и товарным знакам США опубликовало любопытную заявку от Apple. Компания изобрела ноутбук со втягивающейся клавиатурой.
Такая конструкция позволит Apple сделать MacBook ещё тоньше. Отмечается, что клавиатура будет задвигаться внутрь корпуса, в случае, если крышка ноутбука опущена. Стабилизатор в клавиатуре сможет менять своё положение в зависимости от условий.
На рисунке можно увидеть, как будет выглядеть такой MacBook в закрытом и открытом состоянии. В клавиатуре имеются базовый подвижный слой и магниты, которые им управляют. Когда крышка открыта, клавиши выступают над поверхностью, когда закрыта — нет. Оказываются как бы втянуты внутрь корпуса.
Выпустит ли Apple такой ноутбук на рынок, пока неизвестно.