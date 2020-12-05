Apple изобрела очень чёрные ноутбуки

Как пишет MacRumors, чёрное покрытие можно будет использовать на любом металле и металлическом сплаве, включая алюминий, титан и сталь.

Покрытие состоит из анодированного слоя, который включает в себя рандомно распределённые светопоглощающие элементы. Поглощают они свет видимой части спектра. Из-за это покрытие получается «глубокого, интенсивного матового чёрного» цвета. Отмечается, что покрытие Apple поглощает почти весь видимый свет.

Решение компании похоже на Vantablack — одно из самых чёрных из известных веществ. Не исключено, что Apple в будущем будет предлагать премиальные чёрные MacBook по высокой цене.