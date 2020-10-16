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Apple могла замедлить процессор в новых iPhone 12
Это показывают результаты тестов iPad Air 4
Недавно в сети опубликовали результаты тестов iPhone 12 и 12 Pro в бенчмарке AnTuTu. Они оказались невысокими. Теперь появились результаты iPad Air (2020), который работает на том же процессоре Apple A14 Bionic. Новая информация намекает на то, что Apple замедлила чип в смартфонах.
AnTuTu, к сожалению, не раскрывает частоты, на которых тестировались процессоры. Однако результаты говорят сами за себя: Apple A14 Bionic в iPhone явно работает на меньших частотах, чем этот же процессор в iPad.
Итак iPad Air 4 набрал в сумме 660 038 баллов. iPhone 12 же показал только 564 899 баллов. Отдельно по CPU и GPU результаты тоже разнятся — не в пользу айфона. Стоит отметить, что оба протестированных устройства имели 4 ГБ оперативной памяти.
Возможно, причина замедления кроется в конструктивных особенностях аппаратов. iPad имеет более ёмкий аккумулятор и сам по себе больше, значит может лучше рассеивать тепло.