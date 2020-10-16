Apple могла замедлить процессор в новых iPhone 12

AnTuTu, к сожалению, не раскрывает частоты, на которых тестировались процессоры. Однако результаты говорят сами за себя: Apple A14 Bionic в iPhone явно работает на меньших частотах, чем этот же процессор в iPad.

Итак iPad Air 4 набрал в сумме 660 038 баллов. iPhone 12 же показал только 564 899 баллов. Отдельно по CPU и GPU результаты тоже разнятся — не в пользу айфона. Стоит отметить, что оба протестированных устройства имели 4 ГБ оперативной памяти.