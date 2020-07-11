Apple может избавиться от MacBook Air

Инсайдер пишет, что процессор Apple может сделать 13-дюймовые MacBook Air и Pro слишком похожими по возможностям. Это сделает выпуск Air бессмысленным. Вместо них Apple может представить 14-дюймовый «MacBook» или «Новый MacBook». Именно он может занять нижний ценовой сегмент в линейке ноутбуков. 16-дюймовый же MacBook Pro останется высококлассным устройством.

Стоит отметить, что вчера известный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил, что Apple всё-таки может выпустить новый MacBook Air на фирменных процессорах. Причём это может случиться уже в конце текущего года. Кто из источников прав — покажет время.