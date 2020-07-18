Ноутбуки и планшеты
Сегодня 15:04
Apple может выпустить более дешёвый iPad Air
Дешевле $500
Источники ресурса DigiTimes сообщили, что Apple наращивает цепочку поставок для выпуска новых MacBook на базе ARM-процессоров и новых планшетов. Сообщается, что компания может выпустить более дешёвый iPad Air.
Отмечается, что новый iPad Air переймёт стратегию iPhone SE, то есть планшет будет продаваться по доступной цене и получит мощный чипсет. Дисплей у такого iPad Air должен быть 10,8-дюймовым. Пока неясно, на каком процессоре он выйдет, возможно, на Apple A13.
iPad Air (2019), например, работает на платформе A12, и цены на него начинаются с $500 за 64-ГБ версию. Предполагается, что новый планшет 2020 года будет дешевле.
Напомним, выход первых ноутбуков Apple на фирменных процессорах ожидается к концу года.