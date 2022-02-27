Apple может выпустить гибрид MacBook и iPad с двумя экранами

Ноутбуки и планшеты
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Apple может выпустить гибрид MacBook и iPad с двумя экранамиНо ещё не скоро
Недавно в сети появилась информация о том, что Apple работает над складным устройством с экраном размером около 20 дюймов. Теперь в своём информационном бюллетене Power On Марк Гурмэн (Mark Gurman) из Bloomberg рассказал подробности об этом.
Источник пишет, что размер в 20 дюймов может создать новую категорию продуктов для Apple. Это будет продукт, который можно использовать по-настоящему в двух режимах: как ноутбук с полноценной клавиатурой и монитор. Кроме того, он может поддерживать разрешение до 4K. Такое устройство может выйти в 2026 или 2027 году.
Гурмэн подтвердил, что Apple действительно могла бы одну часть дисплея в качестве виртуальной клавиатуры. Таким образом складное устройство выступало бы как ноутбук. А в разложенном виде оно могло бы применяться в качестве монитора с подключённой внешней клавиатурой. По сути, это будет гибрид MacBook и iPad, но большой.
Источник: 9to5mac