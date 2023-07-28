Apple начала «наказывать» владельцев iPad Pro порчей ПО стилуса Pencil

Так называемая технология «сериализации» - это разработанная Apple программа блокировки устройств, которая сопоставляет аппаратные компоненты с логической платой. Вот она и вызывает проблемы при простом ремонте.

Этой проблеме подвержены новые версии 12,9- и 11-дюймовых планшетов iPad Pro. Панесар обнаружил, что функциональность Apple Pencil ограничена оригинальной логической платой благодаря микросхеме памяти на экране. Даже если использовать оригинальный дисплей Apple от другого iPad, ход Pencil не будет ровным.

Выводы Панесара были подтверждены майским сообщением на Reddit, где один из пользователей столкнулся с той же проблемой.

В результате ремонт пострадавших iPad становится все более сложным и дорогостоящим, поскольку специалистам необходимо обеспечить сохранность оригинального дисплея для поддержания функциональности Apple Pencil.