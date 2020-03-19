Ноутбуки и планшеты
Сегодня 15:55
Apple начала продавать б/у ноутбуки и планшеты 2018 года
Вчера компания представила новые
Вчера Apple представила новые MacBook Air и iPad Pro. Вслед за этим компания начала продавать б/у ноутбуки и планшеты 2018 года.
Восстановленные и сертифицированные устройства предлагаются по сниженным ценам. Так 13-дюймовый MacBook Air с двухядерным процессором частотой 1,60 ГГц и 256 ГБ памяти может обойтись в $719. Учитывая, что на старте такой ноутбук стоил $1199, это поможет значительно сэкономить (хотя надо ещё и учитывать падение рубля).
11-дюймовый iPad Pro 2018 с 64 ГБ и без LTE можно купить за $549 вместо $699. А за такую сумму можно приобрести восстановленный планшет iPad Pro с экраном 12,9 дюйма.
На устройствах заменены аккумуляторы, а поставляться они будут в исходной комплектации. На них также предоставляется гарантия.