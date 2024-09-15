Apple начала продавать восстановленные iPad Pro M2 и iPad Air M1

Модель M2 iPad Pro, представленная в 2022 году, может похвастаться Wi-Fi 6E, захват видео в формате ProRes и мощный чип M2. В то же время iPad Air M1, также выпущенный в 2022 году, примечателен тем, что это первый не-Pro iPad с поддержкой Stage Manager, а также сверхширокоугольной фронтальной камерой с функцией Center Stage и возможностью подключения к 5G.

Стоимость восстановленных iPad Pros M2 начинается от $ 639 за базовую 11-дюймовую модель, а iPad Air M1 — от $ 469 за версию с 64 Гб памяти. Покупатели могут выбирать из различных цветов, объемов памяти и размеров.