Apple начнёт собирать MacBook во Вьетнаме со следующего года

Сообщается, что Apple привлекла Foxconn для начала производства MacBook в стране уже примерно в мае. Новый завод будет расположен в северной вьетнамской провинции Бакзянг. Предполагается, что предприятие ежегодно будет производить восемь миллионов ноутбуков и планшетов.

В последнее время Apple работает над созданием производственных площадок за пределами Китая для всех своих основных продуктовых линеек. Так компания хочет снизить свою зависимость от КНР.