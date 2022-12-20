Ноутбуки и планшеты
16:01, 20 декабря 2022
1 мин.

Apple начнёт собирать MacBook во Вьетнаме со следующего года

Чтобы меньше зависеть от Китая

Согласно новому отчёту Nikkei Asia, Apple планирует начать производство моделей MacBook во Вьетнаме в следующем году. Это будет впервые для компании.

Apple начнёт собирать MacBook во Вьетнаме со следующего года

Фото: Unsplash

Сообщается, что Apple привлекла Foxconn для начала производства MacBook в стране уже примерно в мае. Новый завод будет расположен в северной вьетнамской провинции Бакзянг. Предполагается, что предприятие ежегодно будет производить восемь миллионов ноутбуков и планшетов.

В последнее время Apple работает над созданием производственных площадок за пределами Китая для всех своих основных продуктовых линеек. Так компания хочет снизить свою зависимость от КНР.

Источник:Macrumors
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