Apple научила iPad Pro автоматически отключать микрофон в неиспользуемое время

Последние MacBook получили функцию безопасности, которая отключает микрофон на аппаратном уровне всякий раз, когда крышка ноутбука закрывается. Теперь подобная «фишка» появилась и у iPad Pro 2020. У планшетов, конечно, крышки нет, поэтому опция реализуется с помощью чехлов «Made for iPad». Функция должна работать со Smart Folio, Smart Keyboard Folio и Magic Keyboard.

Данная опция описана в последней версии гида по безопасности Apple (Apple’s Platform Security guide). В руководстве подчёркивается, что отключение микрофона значит, что никакое программное обеспечение не может получить доступ к нему. Даже если операционная система была скомпрометирована.