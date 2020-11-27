Apple научила сенсорную панель в MacBook реагировать на силу нажатия

Новая Touch Bar, описанная в патенте, в целом, почти не отличается от существующей. Однако она включает в себя технологию Force Touch, которая может распознавать силу нажатия на панель и выполнять разные задачи в зависимости от интенсивности давления.

Подобная технология была представлена в трекпаде MacBook ещё в 2015 году. Теперь же, видимо, можно ждать её в ноутбуках следующего поколения, которые, кстати, выйдут с фирменными процессорами Apple.

Издание Gizmochina напоминает, что Touch Bar — это небольшая интерактивная OLED полоска над клавиатурой в моделях MacBook Pro. Новый патент подтверждает, что панель никуда не исчезнет из будущих новинок.