Apple научит ноутбуки следить за здоровьем человека по рукам

Ноутбуки и планшеты
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Apple научит ноутбуки следить за здоровьем человека по рукамОпубликован новый патент
Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) опубликовало новый патент Apple, в котором описан MacBook со встроенным биосенсором в области, на которую опираются руки пользователя. Этот датчик позволит мониторить показатели здоровья.
Сенсор может быть расположен рядом с клавиатурой в области упора для рук. В некоторых вариантах реализации датчик может сам испускать излучение. Оно будет отражаться от рук пользователя, и это позволит мониторить показатели здоровья или физиологического состояния. Также сенсор может использоваться для обнаружения близости руки пользователя к устройству. Если рука рядом, устройство может автоматически перейти в определённый режим работы.
Отмечается, что MacBook может использовать биосенсор для мониторинга частоты сердечных сокращений, артериального давления, уровня насыщенности крови кислородом и др.
Источник: Patently Apple