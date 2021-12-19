Apple научит ноутбуки следить за здоровьем человека по рукам

Сенсор может быть расположен рядом с клавиатурой в области упора для рук. В некоторых вариантах реализации датчик может сам испускать излучение. Оно будет отражаться от рук пользователя, и это позволит мониторить показатели здоровья или физиологического состояния. Также сенсор может использоваться для обнаружения близости руки пользователя к устройству. Если рука рядом, устройство может автоматически перейти в определённый режим работы.