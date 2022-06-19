Apple навешала вам лапшу маркетингом: M2 оказался лишь чуть быстрее, чем M1, и медленнее M1 Pro

Сообщается, что прирост производительности центрального процессора составил лишь 10% в однопоточном режиме и 16% — в многопоточном. А вот по части GPU улучшения заметнее — +67%.

В целом, Apple M2 имеет ту же архитектуру, что и Apple A15 для смартфонов. Между тем, ноутбучный процессор может использовать свои высокопроизводительные ядра Avalanche с частотой до 3,49 ГГц, что дает прирост на 10% по сравнению с предшественником. Высокопроизводительные ядра Apple Avalanche и энергоэффективные ядра Blizzard быстрее, чем ядра Firestorm и Icestorm предыдущего поколения, используемые в M1, но в основном из-за более высоких тактовых частот, большего объёма кэш-памяти и улучшенной подсистемы памяти.