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Apple не будет добавлять «чёлку» в новейший MacBook Pro

13-дюймовый
В следующем месяце Apple представит свой новейший процессор Apple M2 вместе с обновлённой 13-дюймовой моделью MacBook Pro. Источник сообщил, что она не получит серьёзных изменений в дизайне. А главное, у неё не будет «чёлки».
Apple не будет добавлять «чёлку» в новейший MacBook Pro

Как пишет MacRumors, грядущий 13-дюймовый MacBook Pro сохранит тот же дизайн, включая Touch Bar, но в отличие 14- и 16-дюймовых MacBook Pro, не получит «чёлку» в экране.

Если это правда, то главным отличием новой модели MacBook Pro начального уровня будет новый чип M2, который имеет такое же количество ядер ЦП, что и процессор M1, до 10 графических ядер и улучшенную производительность.

До презентации осталось совсем немного. В марте также могут представить новый бюджетник iPhone SE третьего поколения.

Источник: Macrumors
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