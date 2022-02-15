Apple не будет добавлять «чёлку» в новейший MacBook Pro

Как пишет MacRumors, грядущий 13-дюймовый MacBook Pro сохранит тот же дизайн, включая Touch Bar, но в отличие 14- и 16-дюймовых MacBook Pro, не получит «чёлку» в экране.

Если это правда, то главным отличием новой модели MacBook Pro начального уровня будет новый чип M2, который имеет такое же количество ядер ЦП, что и процессор M1, до 10 графических ядер и улучшенную производительность.

До презентации осталось совсем немного. В марте также могут представить новый бюджетник iPhone SE третьего поколения.