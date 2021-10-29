Apple объяснила, как сделать «чёлку» в MacBook менее раздражающей

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Apple объяснила, как сделать «чёлку» в MacBook менее раздражающейКомпания признала некоторые проблемы с вырезом в экране
Решение Apple внедрить «чёлку» в новый MacBook Pro оказалось не только визуально спорным, но и неудобным. Многие пользователи пожаловались, что работать в некоторых приложениях из-за выреза в экране стало почти невозможно. В связи с этим Apple выпустила документ, в котором описала возможное решение проблемы.
Проблема касается тех приложений, которые ещё не были оптимизированы под работу с «челкастым» экраном.
В macOS появилась настройка Scale to fit below built-in camera («Масштабировать под размер встроенной камеры»). Чтобы её включить, нужно перейти в «Приложения» (Applications) в Finder, выбрать там проблемное приложение, а затем перейти File - Get Info или нажать сочетание клавиш Command-I. В открывшемся окне следует поставить галочку напротив Scale to fit below built-in camera.
С этой настройкой и другие приложения, которые используют то же пространство рабочего стола, что и настроенная программа, будут размещаться под камерой, пока настроенное приложение не будет закрыто.
Источник: Apple