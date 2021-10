Apple объяснила, как сделать «чёлку» в MacBook менее раздражающей

Проблема касается тех приложений, которые ещё не были оптимизированы под работу с «челкастым» экраном.

В macOS появилась настройка Scale to fit below built-in camera («Масштабировать под размер встроенной камеры»). Чтобы её включить, нужно перейти в «Приложения» (Applications) в Finder, выбрать там проблемное приложение, а затем перейти File - Get Info или нажать сочетание клавиш Command-I. В открывшемся окне следует поставить галочку напротив Scale to fit below built-in camera.

С этой настройкой и другие приложения, которые используют то же пространство рабочего стола, что и настроенная программа, будут размещаться под камерой, пока настроенное приложение не будет закрыто.