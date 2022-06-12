Apple объяснила, стоит ли бояться взлома фирменных процессоров для ноутбуков

Атаку назвали PACMAN, и она работает с Pointer Authentication (аутентификация указателя), функцией безопасности для защиты от злоумышленников, которые уже смогли получить доступ к памяти. Специалисты нашли способ успешно проходить аутентификацию.

Apple заявила, что непосредственных рисков для пользователей нет. Компания поблагодарила исследователей за работу, но специалисты техгиганта пришли к выводу, что эта атака сама по себе недостаточна для обхода средств защиты операционной системы.

Журналисты отметили, что несмотря на это, проблема — не то, от чего можно отмахнуться. Многие производители процессоров, в том числе Qualcomm и Samsung, либо представили, либо ещё представят чипы с Pointer Authentication, и, если угроза не будет устранена, она может «затронуть большинство мобильных устройств и, вероятно, даже настольных устройств» в будущем.