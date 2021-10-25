Apple объяснила, зачем нужна «чёлка» в MacBook Pro

Издание 9to5Mac приводит некоторые комментарии своих пользователей: «Это ужасно, я хотел купить MacBook Pro, но теперь я передумал», «Это уродливо и бесполезно», «"Чёлка" может быть симпатичной на iPhone, но особенно раздражает на ноутбуке».

Apple же утверждает, что перемещение строки меню в область по бокам от «чёлки» позволяет дать больше полезного пространства. Представитель компании сказал, что она фактически сделала дисплей выше. «Мы просто как бы переместили её (строку меню) вверх, так что это действительно умный способ дать вам больше места для вашего контента», — говорят в Apple.

При этом на сайте компании новый MacBook Pro изображается с чёрной строкой сверху, которая скрывает «чёлку».