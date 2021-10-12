Apple объявила ещё одну осеннюю презентацию новых устройств

Apple опубликовала тизер презентации. Она состоится 18 октября 2021 года в 20:00 по московскому времени. Компания озаглавила своё мероприятие так: «В отрыв». Это может намекать на анонс нового фирменного процессора Apple.

Ожидается, что компания представит новые MacBook, обновлённый Mac Mini и, возможно, третье поколение наушников AirPods.

Согласно слухам, новые макбуки получит фирменный процессор M1X. Он должен быть быстрее прошлогоднего M1. Также есть информация, что Apple вернёт в MacBook полюбившуюся многим магнитную зарядку. Процессор M1X также будет лежать в основе нового Mac Mini.