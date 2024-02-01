Apple официально признала последний MacBook Pro с оптическим приводом устаревшим

В середине 2012 года MacBook Pro стал последним, когда Apple включила оптический привод в свою флагманскую линейку Pro. С развитием технологий и переходом на стриминг и онлайн-сервисы потребность в оптических приводах уменьшилась, что сделало их менее привлекательными для многих пользователей.

С переходом к облачному хранению и распространению цифровых данных потребность в оптических приводах продолжает снижаться. Даже внешний накопитель SuperDrive, который может читать и записывать CD и DVD, не обновлялся уже несколько лет и использует устаревший разъем USB-A, что еще больше подчеркивает снижение актуальности оптических приводов.