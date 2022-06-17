Apple оснастит компактный 13-дюймовый MacBook OLED-дисплеем

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Apple оснастит компактный 13-дюймовый MacBook OLED-дисплеемИнтересно, сколько он будет стоить?
По всей видимости, уже в ближайшем будущем Apple порадует нас ноутбуками, оснащёнными OLED-дисплеями. Первой моделью может стать 13-дюймовый MacBook.
По данным известного аналитика Росса Янга, релиз устройства состоится уже в 2024 году. При этом компания также не планирует отказываться от 11- и 12,9-дюймовых iPad Pro с точно таким же дисплеем.
Становится всё более вероятным, что Apple выпустит 13,3-дюймовый OLED-ноутбук в 2024 году в дополнение к 11-дюймовому и 12,9-дюймовому iPad Pro. Ожидается, что это будет MacBook Air, но потенциально он может стать MacBook, MacBook Pro или новой категорией.
Росс Янг
Напомним, что недавние утечки также говорят о работе Apple над двумя новыми моделями — 15-дюймовым MacBook Air и 12-дюймовым MacBook. Возможно, как минимум одно из них получит ещё неанонсированный чип M2 Pro или M2 Max в качестве основы.