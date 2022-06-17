Apple оснастит компактный 13-дюймовый MacBook OLED-дисплеем

Становится всё более вероятным, что Apple выпустит 13,3-дюймовый OLED-ноутбук в 2024 году в дополнение к 11-дюймовому и 12,9-дюймовому iPad Pro. Ожидается, что это будет MacBook Air, но потенциально он может стать MacBook, MacBook Pro или новой категорией.