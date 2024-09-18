Опубликовано 18 сентября 2024, 16:151 мин.
Apple остановила обновление ОС M4 iPad Pro после жалоб на «окирпичивание»Что случилось
Apple временно приостановила распространение iPadOS 18 для M4 iPad Pro после сообщений о том, что обновление выводит из строя некоторые устройства. Проблема первоначально была описана на Reddit — пользователи сталкиваются с полным отказом устройства в процессе обновления.
Apple подтвердила информацию о приостановке выпуска обновления, сообщив СМИ: «Мы временно удалили обновление iPadOS 18 для моделей M4 iPad Pro, поскольку работаем над устранением проблемы, которая затрагивает небольшое количество устройств».
Пострадавшие пользователи сообщили, что их iPad выключился во время обновления и не включился снова. Некоторым, как, например, пользователю под ником tcorey23, сказали, что их iPad-«кирпичи» нужно отправить инженерам Apple, чтобы получить замену. Другие при этом столкнулись с задержками в получении замены из-за нехватки товара на складе.