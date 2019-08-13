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Apple отказалась ремонтировать MacBook курящего владельца по гарантии

Ремонт якобы мог нанести вред сотрудникам сервисного центра
Веб-разработчик из США рассказал довольно странную историю попытки гарантийного ремонта ноутбуков Apple. Сервисный центр компании отказался починить сразу три MacBook потому, что их хозяин... оказался заядлым курильщиком.

Девятого августа разработчик принёс в сервисный центр три ноутбука. В двух из них нужно было заменить клавиатуры с механизмом «бабочка» в рамках программы Keyboard Service Program. Третий MacBook мужчина повредил случайно, но ремонт должна была покрыть расширенная гарантия AppleCare+.

После того, как разработчик, ничего не подозревая, покинул сервисный центр, ему позвонили сотрудники и заявили, что отказываются ремонтировать ноутбуки. Они рассказали, что причиной поломок могло стать курение владельца. Когда мужчина напомнил о гарантийных правах, сотрудники стали ссылаться на то, что не могут чинить устройства из-за возможного вреда здоровью. Отказ они объяснили политикой Apple. Впрочем никаких официальных директив для подобных случаев так и не было найдено.

Разработчик забрал свои ноутбуки и намерен дальше отстаивать свои права на гарантийный ремонт, обвиняя сервисный центр в мошенничестве.

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