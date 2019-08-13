Apple отказалась ремонтировать MacBook курящего владельца по гарантии

Девятого августа разработчик принёс в сервисный центр три ноутбука. В двух из них нужно было заменить клавиатуры с механизмом «бабочка» в рамках программы Keyboard Service Program. Третий MacBook мужчина повредил случайно, но ремонт должна была покрыть расширенная гарантия AppleCare+.

После того, как разработчик, ничего не подозревая, покинул сервисный центр, ему позвонили сотрудники и заявили, что отказываются ремонтировать ноутбуки. Они рассказали, что причиной поломок могло стать курение владельца. Когда мужчина напомнил о гарантийных правах, сотрудники стали ссылаться на то, что не могут чинить устройства из-за возможного вреда здоровью. Отказ они объяснили политикой Apple. Впрочем никаких официальных директив для подобных случаев так и не было найдено.

Разработчик забрал свои ноутбуки и намерен дальше отстаивать свои права на гарантийный ремонт, обвиняя сервисный центр в мошенничестве.