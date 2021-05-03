Apple отложила выпуск нового iPad mini

Сегодня Куо уже сообщил сегодня, что Apple хочет выпустить 8-дюймовый гибкий iPhone в 2023 году. В этой же заметке аналитик отметил, что недавние глобальные изменения (видимо, речь о пандемии) помогли увеличить продажи iPad. Компания ожидает, что недавно выпущенные модели iPad Pro будут способствовать росту продаж. Так же как и запуск нового iPad mini во второй половине 2021 года.

Ранее считалось, что мини-планшет выйдет в первом полугодии. Однако, скорее всего, из-за проблем с поставками его сроки выхода перенесли.

По слухам, новый iPad mini‌ получил 8,4-дюймовый дисплей с тонкими рамками. В целом, особых изменений в дизайне не ожидается.