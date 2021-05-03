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Сегодня в 14:46
Apple отложила выпуск нового iPad mini
Раньше второй половины года ждать не стоит
Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) снова делится инсайдерской информацией о планах Apple. На этот раз он рассказал, что компания отложила выпуск нового iPad mini 6. Apple рассматривает в качестве сроков релиза второе полугодие 2021.
Сегодня Куо уже сообщил сегодня, что Apple хочет выпустить 8-дюймовый гибкий iPhone в 2023 году. В этой же заметке аналитик отметил, что недавние глобальные изменения (видимо, речь о пандемии) помогли увеличить продажи iPad. Компания ожидает, что недавно выпущенные модели iPad Pro будут способствовать росту продаж. Так же как и запуск нового iPad mini во второй половине 2021 года.
Ранее считалось, что мини-планшет выйдет в первом полугодии. Однако, скорее всего, из-за проблем с поставками его сроки выхода перенесли.
По слухам, новый iPad mini получил 8,4-дюймовый дисплей с тонкими рамками. В целом, особых изменений в дизайне не ожидается.