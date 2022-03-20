Apple отложила выпуск нового MacBook Air

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 17:15
1 мин.
Apple отложила выпуск нового MacBook AirПочему — неясно
Обозреватель Марк Гурмэн (Mark Gurman) из Bloomberg сообщил, что Apple, видимо, отложила выпуск обновлённого MacBook Air до конца этого года, а также не выпустит новые 14- и 16-дюймовые модели MacBook Pro до 2023 года.
Гурмэн рассказал, что Apple изначально планировала выпустить MacBook Air с «совершенно новым дизайном, MagSafe и чипом M2 в конце 2021 или начале 2022 года. Но теперь сроки сместились на вторую половину 2022 года.
Аналитик Apple Минг-Чи Куо также утверждает, что массовое производство нового MacBook Air начнётся в конце второго или начале третьего квартала, предполагая, что устройство может быть выпущено где-то в сентябре.
По словам Гурмэна, в этом году единственным обновлением MacBook Pro, вероятно, будет MacBook Pro начального уровня с 13-дюймовым дисплеем и чипом M2.