Apple отложила выпуск нового MacBook Air

Гурмэн рассказал, что Apple изначально планировала выпустить MacBook Air с «совершенно новым дизайном, MagSafe и чипом M2 в конце 2021 или начале 2022 года. Но теперь сроки сместились на вторую половину 2022 года.

Аналитик Apple Минг-Чи Куо также утверждает, что массовое производство нового MacBook Air начнётся в конце второго или начале третьего квартала, предполагая, что устройство может быть выпущено где-то в сентябре.

По словам Гурмэна, в этом году единственным обновлением MacBook Pro, вероятно, будет MacBook Pro начального уровня с 13-дюймовым дисплеем и чипом ‌M2‌.