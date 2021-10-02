Apple отменила выход iPad Air с OLED-экраном в 2022 году из-за опасений по поводу стоимости

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Apple отменила выход iPad Air с OLED-экраном в 2022 году из-за опасений по поводу стоимостиИ качества
Аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) сообщил, что Apple отказалась от планов по выпуску обновлённого iPad Air с OLED-экраном в 2022 году. Компания приняла такое решение из-за того, что стоимость и качество планшета могли оказаться не теми, какими все ожидают.
В марте Куо говорил, что Apple намерена выпустить в следующем году новый iPad Air. Сегодня аналитик заявил, что ничего ждать не стоит.
Ранее Куо также сообщал, что 11-дюймовый iPad Pro получит mini-LED дисплей в следующем году, и сегодня аналитик подтвердил это предсказание. Он сказал, что эта модель будет основной в линейке iPad 2022 года. В настоящее время только в 12,9-дюймовом iPad Pro используется новая mini-LED технология. Выход 11-дюймового iPad Pro, кстати, мог стать одной из причин отказа от нового iPad Air. Компания не хочет, чтобы продажам первого бы нанесён ущерб.