Apple ожидаемо спрятала «чёлку» нового MacBook Pro на рекламных изображениях

На это обратил внимание автор сайта iXBT.com. Он справедливо отметил, что на рекламных изображениях на сайте Apple «чёлка» почти нигде не видна. На ноутбуках, видимо, используется режим, позволяющий скрыть вырез в экране. Из-за этого возникает парадоксальная ситуация: Apple добавила «чёлку», чтобы сделать верхнюю рамку тоньше, но предлагает использовать режим, в котором толстая полоска сверху экрана просто прячет вырез. Возникает вопрос: а нужно ли всё это было?