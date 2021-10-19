Apple ожидаемо спрятала «чёлку» нового MacBook Pro на рекламных изображениях

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 15:25
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Apple ожидаемо спрятала «чёлку» нового MacBook Pro на рекламных изображенияхСтыдится?
Вчера Apple представила MacBook Pro с вырезом в экране, как у iPhone. Хоть компания и похвасталась, что благодаря «чёлке» верхняя рамка стала тоньше, похоже, она предпочитает не делать акцент на сомнительном элементе дизайна в своих промоматериалах.
На это обратил внимание автор сайта iXBT.com. Он справедливо отметил, что на рекламных изображениях на сайте Apple «чёлка» почти нигде не видна. На ноутбуках, видимо, используется режим, позволяющий скрыть вырез в экране. Из-за этого возникает парадоксальная ситуация: Apple добавила «чёлку», чтобы сделать верхнюю рамку тоньше, но предлагает использовать режим, в котором толстая полоска сверху экрана просто прячет вырез. Возникает вопрос: а нужно ли всё это было?
Пока, впрочем, неясно, действительно ли в MacBook Pro будет доступен такой режим, скрывающий «чёлку».