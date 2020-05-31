Apple подняла цены на дополнительную оперативную память для MacBook Pro 13

Как пишет издание MacRumors, раньше стоимость дополнительных 8 ГБ составляла $100. Теперь же она равна $200. В Германии цена поднялась со 125 евро до 250 евро. То же самое произошло в Великобритании — со 100 фунтов до 200 фунтов. В России лишние 8 ГБ на момент публикации новости стоят 20 тысяч рублей.

Журналисты отмечают, что такие колебания в цене компонентов, как правило, зависят от изменений спроса и предложения. Не исключено, что поставщики Apple сейчас испытывают проблемы из-за пандемии COVID-19 или других причин.

Стоит отметить, что для остальных моделей Mac стоимость RAM не изменилась.