Ноутбуки и планшеты
Сегодня 14:28
Apple подняла цены на дополнительную оперативную память для MacBook Pro 13
В два раза
СМИ узнали, что Apple подняла цены на дополнительную оперативную память для MacBook Pro 13. Теперь апгрейд ноутбука с 8 ГБ до 16 ГБ обойдётся пользователям в США в два раза дороже. В других странах повышение цен тоже произошло.
Как пишет издание MacRumors, раньше стоимость дополнительных 8 ГБ составляла $100. Теперь же она равна $200. В Германии цена поднялась со 125 евро до 250 евро. То же самое произошло в Великобритании — со 100 фунтов до 200 фунтов. В России лишние 8 ГБ на момент публикации новости стоят 20 тысяч рублей.
Журналисты отмечают, что такие колебания в цене компонентов, как правило, зависят от изменений спроса и предложения. Не исключено, что поставщики Apple сейчас испытывают проблемы из-за пандемии COVID-19 или других причин.
Стоит отметить, что для остальных моделей Mac стоимость RAM не изменилась.