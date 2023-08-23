Apple получила новый патент на внедрение Face ID в MacBook

В патенте описывается система, в которой модуль распознавания излучает на пользователя заранее определенный рисунок и определяет отраженный свет для аутентификации, аналогично модулю Face ID, используемому в iPhone.

Хотя многие пользователи MacBook выразили заинтересованность в использовании Face ID на своих ноутбуках, Apple ранее заявляла, что Touch ID, который уже доступен на некоторых моделях, является более удобным решением для ноутбуков. Техническая проблема внедрения Face ID на MacBook была связана с определением момента активации, особенно если ноутбук открыт и оставлен на столе. Похоже, Apple решила эту проблему, включив функцию «сканирования лиц» в Power Nap, что позволяет MacBook определять лица даже в спящем режиме.

Однако остается более серьезное препятствие, связанное с тонкой конструкцией крышек MacBook, которые не имеют достаточной глубины для встраивания необходимой технологии Face ID.

Поэтому, несмотря на патент, нет никаких гарантий, что система Face ID будет внедрена в MacBook в ближайшее время.