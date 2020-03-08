Apple предлагает бесплатный ремонт некоторых iPad с проблемным экраном

Компания обнаружила, что в некоторых условиях экран ограниченного количества iPad Air третьего поколения может навсегда перестать работать. Перед тем, как дисплей перестаёт отображать информацию, могут наблюдаться непродолжительное мерцание или вспышка.

Проблема касается устройств, произведённых в период с марта по октябрь 2019 года. Авторизованные сервисные центры компании Apple будут обслуживать такие планшеты бесплатно.

На странице поддержки Apple также сообщается, что ремонт может быть ограничен страной или регионом, где были куплены iPad Air третьего поколения. Программа распространяется на устройства в течение двух лет после их приобретения.