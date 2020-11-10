Apple представила MacBook Air на собственном процессоре
Новый Mac на процессорах Apple Silicon начнёт продаваться уже до конца 2020 года. Чип, созданный специально для Mac, компания назвала M1. По сути, это система-на-чипе (SoC). Она построена по 5-нм технологическим нормам — впервые для ПК. Содержит 16 млрд транзисторов. Платформа обещает быть очень энергоэффективной. Apple говорит, что это лучший в индустрии CPU по производительности на ватт. По графике SoC тоже превосходит остальные чипы для ПК в два раза.
Apple также оптимизировала программное обеспечение для архитектуры M1. macOS Big Sur полностью совместима с новым чипом.
Первым Mac на M1 стал MacBook Air. Apple утверждает, что новый ноутбук в три раза быстрее, чем самый быстрый конкурент на Windows на рынке. Что интересно, у MacBook Air нет вентиляторов для охлаждения, поэтому устройство работает бесшумно. Ноутбук оснащён 13-дюймовым дисплеем Retina.
Цены на новый MacBook Air начинаются с $999. То есть Apple не сделала ноутбуки на собственных процессорах дешевле.
Новость дополняется