Apple представила MacBook Pro на фирменном процессоре M1 Pro

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 20:27
1 мин.
Apple представила MacBook Pro на фирменном процессоре M1 ProБыстрее M1 на 70%
Помимо музыки Apple на сегодняшней презентации рассказала и о достижениях в области разработки процессоров. Компания показала свои MacBook Pro на новом чипсете M1 Pro.
Модель M1 Pro выполнена по 5-нм техпроцессу, имеет 10 ядер CPU и 16 ядер GPU. Apple называет этот процессор самым энергоэффективным на рынке. В новом чипсете содержится в два раза больше транзисторов, чем в первом фирменном процессоре M1. Новинка на 70% быстрее предыдущего поколения.
Apple обещает, что 14-дюймовая модель на M1 Pro превзойдёт старую 13-дюймовую в 3,7 раза и 9 раз соответственно.
Цены на 16-дюймовый MacBook Pro будут начинаться с $2499. 14-дюймовая модель будет стоить от $1999.