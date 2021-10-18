Apple представила MacBook Pro на фирменном процессоре M1 Pro

Модель M1 Pro выполнена по 5-нм техпроцессу, имеет 10 ядер CPU и 16 ядер GPU. Apple называет этот процессор самым энергоэффективным на рынке. В новом чипсете содержится в два раза больше транзисторов, чем в первом фирменном процессоре M1. Новинка на 70% быстрее предыдущего поколения.

Apple обещает, что 14-дюймовая модель на M1 Pro превзойдёт старую 13-дюймовую в 3,7 раза и 9 раз соответственно.

Цены на 16-дюймовый MacBook Pro будут начинаться с $2499. 14-дюймовая модель будет стоить от $1999.