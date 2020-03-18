Apple представила новый MacBook Air с улучшенной клавиатурой и увеличенной скоростью работы

На сайте компании сказано, что обновлённый MacBook Air будет стоить $999 (около 79,7 тысячи рублей по текущему курсу). Сообщается, что производительность процессора ноутбука будет в два раза выше, а производительность графики — на 80% выше. Памяти у MacBook Air будет 256 ГБ. Оснащён он 13-дюймовым дисплеем Retina.

Кроме того, ноутбук получил новую клавиатуру Magic Keyboard, которая была впервые представлена в 16-дюймовом MacBook Pro. Данное устройство ввода имеет переработанный ножничный механизм, который пришёл на смену «бабочке».

Заказать новый MacBook Air в России пока нельзя. В стране цены на ноутбук с двухядерным процессором Intel Core i3 с тактовой частотой 1,1 ГГц, ускорением Turbo Boost до 3,2 ГГц, накопителем на 256 ГБ и с Touch ID начинаются от 89 990 рублей.