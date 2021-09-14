Apple представила новый недорогой iPad

Под капотом у iPad лежит процессор A13 Bionic. У платформы улучшен процессор обработки изображений, что позволяет делать более качественные фото. Фронтальная камера здесь представлена ультрашириком на 12 Мп.

Устройство оснащено экраном диагональю 12,9 дюйма. К новому iPad, конечно, выпустят клавиатуру, а также он поддерживает Apple Pencil первого поколения.

Цены на новый планшет будут начинаться с $329. Заказать iPad можно уже с сегодняшнего дня.