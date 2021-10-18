Apple представила полностью новый MacBook Pro с «чёлкой» в экране и с экстремальным процессором M1 Max

Apple представила полностью новый MacBook Pro с «чёлкой» в экране и с экстремальным процессором M1 MaxБыстрее, чем когда-либо
В M1 Max насчитывается 57 млрд транзисторов. В качестве GPU чипсета выступает 32-ядерный процессор. В целом, новая модель потребляет на 70% меньше энергии. При этом поддерживает все современные технологии. Чипсет позволяет подключать к компьютеру до четырёх внешних дисплеев.
Что касается внешнего вида ноутбука, то он, как и пророчили, получил «чёлку». Это позволило сделать верхнюю рамку тоньше на 60%. Диагональ экрана MacBook Pro составляет 16,2 дюйма. Будет и вариант с 14,2-дюймовым экраном. Дисплей поддерживает частоту обновления 120 Гц.
Другие предсказания тоже сбылись. Ноутбук оснащён портом HDMI, слотом для карт SD и магнитной зарядкой MagSafe.
Веб-камеру, размещённую в «чёлке», тоже проапгрейдили. Она имеет разрешение 1080p, а также в два раза лучше снимает в условиях низкой освещённости.
Apple отметила, что CPU в 16-дюймовом MacBook Pro на M1 Max будет в два раза быстрее, а GPU — в четыре раза быстрее старой модели. Что касается 14-дюймовой модели, то обещают прирост производительности процессора в 3,7 раза, а для графической производительности — в 13 раз по сравнению со старой 13-дюймовой моделью!
Apple улучшила и автономность в новых ноутбуках. Теперь они могут проработать 21 час в режиме видео и могут зарядиться на 50% за 30 минут.
Предзаказы на новые ноутбуки можно оформить уже с сегодняшнего дня.