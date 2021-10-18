Apple представила полностью новый MacBook Pro с «чёлкой» в экране и с экстремальным процессором M1 Max

В M1 Max насчитывается 57 млрд транзисторов. В качестве GPU чипсета выступает 32-ядерный процессор. В целом, новая модель потребляет на 70% меньше энергии. При этом поддерживает все современные технологии. Чипсет позволяет подключать к компьютеру до четырёх внешних дисплеев.

Что касается внешнего вида ноутбука, то он, как и пророчили, получил «чёлку». Это позволило сделать верхнюю рамку тоньше на 60%. Диагональ экрана MacBook Pro составляет 16,2 дюйма. Будет и вариант с 14,2-дюймовым экраном. Дисплей поддерживает частоту обновления 120 Гц.

Другие предсказания тоже сбылись. Ноутбук оснащён портом HDMI, слотом для карт SD и магнитной зарядкой MagSafe.