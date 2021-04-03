Apple придумала клавиатуру с защитой от проливаний жидкостей

Устройство ввода будет иметь металлический контактный слой с внешней стороны, а также сенсорный и управляющий слои. Кроме того, структура может оснащаться эластичным слоем, расположенным между сенсорным и управляющим.

Основная цель создания такого устройства — повысить надёжность ноутбуков Apple. Обычные клавиатуры часто подвержены повреждениям из-за того, что пользователи случайно проливают жидкость на них. Новое устройство ввода должно быть более устойчиво к таким инцидентам.

Помимо этого, чувствительное к силе нажатия устройство ввода может использоваться в гаджетах разного типа, а не только в ноутбуках.