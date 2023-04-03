Apple приостановила производство своих процессоров из-за резкого падения мирового спроса на MacBook

Как пишет источник, тайваньская компания TSMC не отправила пластины для M2-чипов на тестирование в январе и феврале. Считается, что это произошло потому, что Apple потребовала остановить производство, поскольку спрос на MacBook сократился.

Сообщается, что приостановка продолжалась до февраля, после чего производство чипов серии M2 возобновилось, но оно было «вдвое меньше, чем в предыдущем году».