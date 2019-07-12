Apple припаяла SSD к новым MacBook, сделав невозможным увеличение памяти

Как мы уже написали выше, модульные порты Thunderbolt и для наушников — это хорошо. Это облегчает возможный ремонт ноутбука. Ещё один «плюс» MacBook Pro 2019 — батарея ёмкостью 58,2 ватт-часов. В модели 2016 года без Touch Bar она, например, была равна 54,5 ватт-часам. Вероятно, ноутбук способен работать дольше без подзарядки.

Главное разочарование специалистов iFixit в новом MacBook — это припаянная SSD. Конечно, поскольку накопители у Apple проприетарные, заменить их самостоятельно было как минимум проблематично. Но, по крайней мере, такая возможность имелась. Теперь же SSD, как и оперативная память, будут похоронены вместе с MacBook.

Кроме того, эксперты раскритиковали уменьшенные тепловую трубку и динамик. В итоге, по ремонтопригодности новинка от Apple получила оценку 2 из 10.