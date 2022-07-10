Apple признала первый MacBook Pro с сенсорной панелью винтажным устройством

Первые модели MacBook Pro с сенсорной панелью были выпущены в октябре 2016 года. Помимо Touch Bar ноутбуки тогда получили более тонкое и лёгкое шасси, клавиатуру-бабочку, Touch ID, увеличенный трекпад и лишились всех портов, кроме Thunderbolt и разъёма для наушников. В результате Apple убрала сенсорную панель из последних 14-дюймовых и 16-дюймовых моделей MacBook Pro, но она по-прежнему доступна на 13-дюймовом MacBook Pro.

Apple классифицирует устройство как «винтажное» по прошествии пяти лет с последних продаж. Полный список устройств, которые станут винтажными с 31 июля, представлен ниже: