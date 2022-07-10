Ноутбуки и планшеты
Вчера в 22:29
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Apple признала первый MacBook Pro с сенсорной панелью винтажным устройством

Войдёт в соответствующий список 31 июля
Apple скоро добавит первые модели MacBook Pro с сенсорной панелью (Touch Bar) в свой список винтажных продуктов.
Apple признала первый MacBook Pro с сенсорной панелью винтажным устройством

Первые модели MacBook Pro с сенсорной панелью были выпущены в октябре 2016 года. Помимо Touch Bar ноутбуки тогда получили более тонкое и лёгкое шасси, клавиатуру-бабочку, Touch ID, увеличенный трекпад и лишились всех портов, кроме Thunderbolt и разъёма для наушников. В результате Apple убрала сенсорную панель из последних 14-дюймовых и 16-дюймовых моделей MacBook Pro, но она по-прежнему доступна на 13-дюймовом MacBook Pro.

Apple классифицирует устройство как «винтажное» по прошествии пяти лет с последних продаж. Полный список устройств, которые станут винтажными с 31 июля, представлен ниже:

  • MacBook Pro (13-дюймовый, 2016, два порта Thunderbolt)
  • MacBook Pro (13-дюймовый, 2016, четыре порта Thunderbolt)
  • MacBook Pro (15-дюймовый, 2016)
  • MacBook Air (13-дюймовый, 2015)
  • MacBook (12-дюймовый, 2016)
  • iMac (21.5-дюймовый, 2015)
  • iMac (27-дюймовый, Retina 5K, 2015)
  • iPad Pro (9.7-дюймовый, Wi-Fi)
  • iPad Pro (9.7-дюймовый, Wi-Fi + сим)
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