Apple признала первый MacBook Pro с сенсорной панелью винтажным устройством

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Apple признала первый MacBook Pro с сенсорной панелью винтажным устройствомВойдёт в соответствующий список 31 июля
Apple скоро добавит первые модели MacBook Pro с сенсорной панелью (Touch Bar) в свой список винтажных продуктов.
Первые модели MacBook Pro с сенсорной панелью были выпущены в октябре 2016 года. Помимо Touch Bar ноутбуки тогда получили более тонкое и лёгкое шасси, клавиатуру-бабочку, Touch ID, увеличенный трекпад и лишились всех портов, кроме Thunderbolt и разъёма для наушников. В результате Apple убрала сенсорную панель из последних 14-дюймовых и 16-дюймовых моделей MacBook Pro, но она по-прежнему доступна на 13-дюймовом MacBook Pro.
Apple классифицирует устройство как «винтажное» по прошествии пяти лет с последних продаж. Полный список устройств, которые станут винтажными с 31 июля, представлен ниже:
- MacBook Pro (13-дюймовый, 2016, два порта Thunderbolt)
- MacBook Pro (13-дюймовый, 2016, четыре порта Thunderbolt)
- MacBook Pro (15-дюймовый, 2016)
- MacBook Air (13-дюймовый, 2015)
- MacBook (12-дюймовый, 2016)
- iMac (21.5-дюймовый, 2015)
- iMac (27-дюймовый, Retina 5K, 2015)
- iPad Pro (9.7-дюймовый, Wi-Fi)
- iPad Pro (9.7-дюймовый, Wi-Fi + сим)