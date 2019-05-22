Apple признала проблему с дисплеями MacBook Pro и пообещала их бесплатно починить

Замена кабеля стоит очень дорого. Apple ранее просила за неё 600 долларов. Теперь же компания опубликовала на сайте запись, в которой признаёт, что «очень маленький процент» 13-дюймовых макбуков имеет описанную проблему. Устройства, столкнувшиеся с ней, Apple починит бесплатно, а тем пользователям, кто уже заплатил за ремонт, вернёт деньги.

Интересно, что в марте появилась информация о внесении компанией изменений в конструкцию ноутбуков для решения проблемы. Сама Apple это никак не освещала и официальных заявлений не делала. Сейчас компания говорит, что недостатки конструкции есть у моделей, проданных с октября 2016 по февраль 2018 года.