Apple прокомментировала «окирпичивание» iPad Pro после последнего обновления

В служебной записке, полученной MacRumors, компания признала наличие ошибки, которая затронула модели M4 iPad Pro после их обновления до iPadOS 18. По словам Apple, ошибка затронула "небольшое количество" устройств. Хотя Apple работает над исправлением, пока нет никаких подробностей о том, когда оно будет доступно публике. Компания отозвала обновление для затронутых моделей на время расследования проблемы.

Пользователи сообщили, что их iPad перестал работать после обновления, и восстановить его с помощью компьютера невозможно. Людям рекомендовали попытаться сделать принудительный сброс настроек. Пользователям, которые ещё не обновились, Apple рекомендует пока оставаться на iPadOS 17.

Другие модели iPad не затронуты, и обновление для них по-прежнему доступно.