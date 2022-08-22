Apple разрешила пользователям самостоятельно чинить MacBook с фирменным процессором

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Apple разрешила пользователям самостоятельно чинить MacBook с фирменным процессоромM1
Программа самостоятельного ремонта Apple, впервые запущенная для iPhone в ноябре прошлого года, теперь будет распространяться и на модели MacBook с процессором M1. Это касается как MacBook Air, так и MacBook Pro.
Apple сообщила, что самостоятельный ремонт будет доступен для ноутбуков MacBook Air и MacBook Pro с семейством микросхем M1. Компания будет предоставлять пользователям руководства по ремонту и оригинальные детали и инструменты через магазин самообслуживания Apple Repair Store. Программа самостоятельного ремонта вскоре запустится в Европе.
В Apple сообщили, что будут доступны более десятка различных типов ремонта для каждой модели, включая ремонт дисплея и трекпада.