Apple разрешила пользователям самостоятельно чинить MacBook с фирменным процессором

Apple сообщила, что самостоятельный ремонт будет доступен для ноутбуков MacBook Air и MacBook Pro с семейством микросхем M1. Компания будет предоставлять пользователям руководства по ремонту и оригинальные детали и инструменты через магазин самообслуживания Apple Repair Store. Программа самостоятельного ремонта вскоре запустится в Европе.

В Apple сообщили, что будут доступны более десятка различных типов ремонта для каждой модели, включая ремонт дисплея и трекпада.