Apple разрешит ускорять ноутбуки

По сути, в «Pro-режиме» MacBook будет снижать влияние энергосберегающих мер. В результате скорость работы компьютера увеличится, но, вероятно, будет слышен шум вентилятора, а также станет быстрее садиться батарея. Предполагается, что Pro mode будет автоматически отключаться на следующий день после включения. Так что бояться того, что ты забыл деактивировать режим и нагружаешь вентилятор, не стоит.

Какие именно MacBook получат новый режим, пока неизвестно. По некоторым данным, Pro mode может появиться на MacBook Pro 16 и будущих моделях.