Apple скроет «чёлку» в новых MacBook обоями для рабочего стола

Скрыть вырез обоями получится, конечно, только на маркетинговых материалах. Как утверждает источник, это будут изображения с тёмным верхом. И если не присматриваться, «чёлку» можно даже не заметить.

Конечно, доверять словам инсайдера до конца нельзя. Однако ранее Apple уже патентовала MacBook с «чёлкой».

Правду о внешности ноутбука мы узнаем уже сегодня, в 20:00. На данный момент известно, что MacBook Pro должен получить новый мощный процессор Apple — M1X.