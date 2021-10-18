Apple скроет «чёлку» в новых MacBook обоями для рабочего стола

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 18:00
1 мин.
Apple скроет «чёлку» в новых MacBook обоями для рабочего столаВся правда о ноутбуке станет известна сегодня
Вчера в сети появились слухи о том, что Apple добавит в новые MacBook Pro «чёлку» на место веб-камеры. Сегодня опубликовали информацию, что компания скроет этот вырез с помощью специальных обоев для рабочего стола.
Скрыть вырез обоями получится, конечно, только на маркетинговых материалах. Как утверждает источник, это будут изображения с тёмным верхом. И если не присматриваться, «чёлку» можно даже не заметить.
Конечно, доверять словам инсайдера до конца нельзя. Однако ранее Apple уже патентовала MacBook с «чёлкой».
Правду о внешности ноутбука мы узнаем уже сегодня, в 20:00. На данный момент известно, что MacBook Pro должен получить новый мощный процессор Apple — M1X.