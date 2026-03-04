Опубликовано 04 марта 2026, 14:091 мин.
Apple случайно рассекретила название нового бюджетного MacBook
Apple, если слухи верны, готовит к скорому релизу самый доступный ноутбук в своей линейке. Устройство, похоже, получит название MacBook Neo.
Случайная утечка произошла на официальном сайте Apple. Пользователи заметили строчку с упоминаем «MacBook Neo» вместе с номером модели A3404. Вскоре страницу удалили.
Ожидается, что новинка займет место ниже MacBook Air. Главная «фишка» ноутбука — вероятный отказ от мощных процессоров M-серии. Чтобы снизить цену, Apple может установить в него процессор от iPhone, например A18 Pro. Звучит «слабо», но такого процессора вполне хватит для серфинга в интернете, работы с документами и просмотра видео.
По слухам, MacBook Neo получит 12,9-дюймовый экран, металлический корпус и несколько ярких расцветок, включая синюю, зеленую и розовую.
Цена новинки может составить от 600 до 800 долларов.