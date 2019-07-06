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Apple согнёт большой iPad в следующем году

И даст ему 5G-модуль
Аналитик IHS Markit Джефф Лин (Jeff Lin) сообщил, что Apple работает над складным устройством, похожим на iPad, но с размером экрана как у MacBook. Этот «монстр» будет поддерживать 5G, и, похоже, компания представит его уже в следующем году.

Работать складной девайс, по словам аналитика, будет на процессоре A-серии, который Apple ещё только готовится презентовать. СМИ считают, что устройство будет конкурировать с ожидаемым двухэкранным и складным планшетом Microsoft Surface.

Стоит ли доверять слухам? Сложный вопрос. Лин ссылается на некие источники из цепочек поставок. Другие аналитики говорили, что ожидать iPad с 5G стоит не раньше 2022 года. Впрочем, какое-то устройство, предназначенное для работы в сетях пятого поколения Apple, скорее всего, покажет в ближайшем будущем. Насчёт складных такой уверенности нет.

Концепт складного iPad
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