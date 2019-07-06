Apple согнёт большой iPad в следующем году

Работать складной девайс, по словам аналитика, будет на процессоре A-серии, который Apple ещё только готовится презентовать. СМИ считают, что устройство будет конкурировать с ожидаемым двухэкранным и складным планшетом Microsoft Surface.

Стоит ли доверять слухам? Сложный вопрос. Лин ссылается на некие источники из цепочек поставок. Другие аналитики говорили, что ожидать iPad с 5G стоит не раньше 2022 года. Впрочем, какое-то устройство, предназначенное для работы в сетях пятого поколения Apple, скорее всего, покажет в ближайшем будущем. Насчёт складных такой уверенности нет.