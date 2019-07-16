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Apple ухудшила новый MacBook Air по сравнению со старым

Установила более медленный SSD
Недавно Apple представила обновлённый MacBook Air. Его компания решила продавать по более низкой цене, чем модель 2018 года. Похоже, теперь стало ясно, почему.

Сначала в обновлённом ноутбуке увидели немного отличий от старого: технологию True Tone и цену на $100 ниже. Сейчас же энтузиасты провели тесты MacBook и обнаружили, что в него Apple установила более медленный твердотельный накопитель.

Результаты тестов показали такую скорость SSD с объёмом 256 ГБ: 1,3 ГБ/с при чтении и 1 ГБ/с при записи. У предыдущей версии эти скорости были равны соответственно 2 ГБ/с и 0,9 ГБ/с. Если скорость записи стала немного выше, то чтения снизилась на 35%. Возможно, именно поэтому новинка стала дешевле.

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