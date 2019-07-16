Apple ухудшила новый MacBook Air по сравнению со старым

Сначала в обновлённом ноутбуке увидели немного отличий от старого: технологию True Tone и цену на $100 ниже. Сейчас же энтузиасты провели тесты MacBook и обнаружили, что в него Apple установила более медленный твердотельный накопитель.

Результаты тестов показали такую скорость SSD с объёмом 256 ГБ: 1,3 ГБ/с при чтении и 1 ГБ/с при записи. У предыдущей версии эти скорости были равны соответственно 2 ГБ/с и 0,9 ГБ/с. Если скорость записи стала немного выше, то чтения снизилась на 35%. Возможно, именно поэтому новинка стала дешевле.